Химкинская прокуратура заявила о законности ареста Навального

Химкинская городская прокуратура сочла продление задержания оппозиционера Алексея Навального законным, следует из возражений ведомства на жалобу защиты. Текст документа опубликован в Twitter адвоката Навального Вадима Кобзева.

В возражениях отмечается, что суд рассмотрел представления начальника УМВД Химок о продлении ареста Навального на 30 суток на основании «системного толкования по взаимосвязи норм ст.46 УИК РФ, ст. ст. 396, 397, 399 УПК РФ».

Кроме того, Химкинская прокуратура отмечает, что рассмотрение представления в здании городского УМВД не означает «умаления независимости суда».

Также в возражениях указано, что материалы дела Навального рассматривались в открытом режиме, в присутствии слушателей и представителей СМИ.

«Участники процесса приняли непосредственное участие в судебном заседании, что свидетельствует о том, что они были уведомлены о его проведении», — говорится в документе.

Навального задержали 17 января в «Шереметьево» по возвращении из Германии. По данным ФСИН, оппозиционер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше», отмечает РИА ФАН.

По решению, вынесенному Химкинским городским судом на выездном заседании в здании УМВД города, политика отправили под арест до 15 февраля. Сейчас Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина».

