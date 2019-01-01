Хейт за концерт на Красной площади
Макаревича травят за участие в концерте на День России.
В двуличии обвинили лидера рок-группы «Машина времени» за намерение выступить в концерте, который пройдёт у стен Кремля в День России, 12 июня. Известный своим критическим отношением к воссоединению Крыма с Россией и ряду других событий внутриполитической жизни музыкант не должен, по мнению многих интернет-пользователей, участвовать в откровенно патриотическом мероприятии. Сам Андрей Макаревич в эфире НСН отказался признавать этих людей своими поклонниками.
«Это не мои поклонники! Это люди с запудренными мозгами. Это те, кто зарабатывает на дешевом шуме. А мои поклонники считают точно так же, как и я. Потому они и являются моими поклонниками», - пояснил свое мнение музыкант.
Макаревичу от этого только лучше: ряды поклонников станут чище, - следует из комментария, который в этой связи дал НСН музыкант Юрий Лоза.
«Макаревич россиянин, живет в России, почему бы ему не выступить на Дне России? Если какие-то дураки считают, что он не должен работать на Дне России, когда ему работать? На Дне Америки? Или на Дне Израиля? Даже если на него из-за этого кто-то из поклонников обидится, значит, у него среди поклонников будет меньше дураков. Что в этом плохого? Останутся нормальные, кто нормально воспринимает нормальные поступки».
Среди тех политиков, которых точно не назовешь сторонниками действующей власти, критиковать Макаревича за участие в патриотическом концерте желающих тоже не нашлось, во всяком случае, под запись. Так, политик и общественный деятель Леонид Гозман, входивший в разное время в состав партий «Демократический выбор России», СПС и «Правое дело», в беседе с НСН был предельно краток:
«Я полагаю, что Андрей Вадимович вполне способен сам решать, где ему выступать, а где нет. И не нуждается ни в чьих советах, в том числе в моих», - заявил Леонид Гозман, просив ничего не добавлять к сказанному, поскольку относится к нам «с большим недоверием».
Все-таки прав Юрий Лоза: нет никакого смысла реагировать на интернет-хейтеров. Право на отличный от мнения большинства взгляд на то или иное событие, во-первых, гарантировано Конституцией. Во-вторых, такое инакомыслие отнюдь не говорит о непременно антироссийской позиции и уж тем более не дает права вешать ярлык «предателя». А в-третьих, мнение Андрея Макаревича по крымскому вопросу не имеет никакого отношения к качеству его песен, тем более написанных десятки лет назад в стране, которой давно нет. И которые в День России с удовольствием послушают поклонники его творчества. Вне всякой зависимости от политических воззрений.
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