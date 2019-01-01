Хейт за концерт на Красной площади

Среди тех политиков, которых точно не назовешь сторонниками действующей власти, критиковать Макаревича за участие в патриотическом концерте желающих тоже не нашлось, во всяком случае, под запись. Так, политик и общественный деятель Леонид Гозман, входивший в разное время в состав партий «Демократический выбор России», СПС и «Правое дело», в беседе с НСН был предельно краток:

«Я полагаю, что Андрей Вадимович вполне способен сам решать, где ему выступать, а где нет. И не нуждается ни в чьих советах, в том числе в моих», - заявил Леонид Гозман, просив ничего не добавлять к сказанному, поскольку относится к нам «с большим недоверием».

Все-таки прав Юрий Лоза: нет никакого смысла реагировать на интернет-хейтеров. Право на отличный от мнения большинства взгляд на то или иное событие, во-первых, гарантировано Конституцией. Во-вторых, такое инакомыслие отнюдь не говорит о непременно антироссийской позиции и уж тем более не дает права вешать ярлык «предателя». А в-третьих, мнение Андрея Макаревича по крымскому вопросу не имеет никакого отношения к качеству его песен, тем более написанных десятки лет назад в стране, которой давно нет. И которые в День России с удовольствием послушают поклонники его творчества. Вне всякой зависимости от политических воззрений.





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