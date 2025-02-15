Хакамада сообщила о проверке документов на мероприятии, где она была гостем

Публицист и политический деятель Ирина Хакамада рассказала, что на мероприятии в отеле, в котором она участвовала, у молодых людей проверили документы, «все прошло этично».

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По ее словам, она присутствовала на нем как гость, не была его организатором и не должна была выступать.

В своем Telegram-канале Хакамада отметила, что музыкальное мероприятие проходило в «светском формате и с деловым дресс-кодом».

Ранее стало известно, что правоохранители пришли на вечеринку в отеле Savoy в центре Москвы, где была и Хакамада, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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