Хакамада сообщила о проверке документов на мероприятии, где она была гостем

По ее словам, она присутствовала на нем как гость, не была его организатором и не должна была выступать.

В своем Telegram-канале Хакамада отметила, что музыкальное мероприятие проходило в «светском формате и с деловым дресс-кодом».

Ранее стало известно, что правоохранители пришли на вечеринку в отеле Savoy в центре Москвы, где была и Хакамада, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».