Хакамада сообщила о проверке документов на мероприятии, где она была гостем
Публицист и политический деятель Ирина Хакамада рассказала, что на мероприятии в отеле, в котором она участвовала, у молодых людей проверили документы, «все прошло этично».
По ее словам, она присутствовала на нем как гость, не была его организатором и не должна была выступать.
В своем Telegram-канале Хакамада отметила, что музыкальное мероприятие проходило в «светском формате и с деловым дресс-кодом».
Ранее стало известно, что правоохранители пришли на вечеринку в отеле Savoy в центре Москвы, где была и Хакамада, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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