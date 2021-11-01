Губернатор Кузбасса потребовал извинений у студии Лебедева за фото с горящим кинозалом
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев потребовал извинений у студии Артемия Лебедева за публикацию в Instagram картинки с горящим кинозалом в честь Хэллоуина, которая напомнила кемеровчанам о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
В честь праздника студия опубликовала серию фотографий, посвященных памятнику. Среди них были тыквы на куполах собора Василия Блаженного, тыквы на хохломе, Ленин, вылезающий из Мавзолея, а также горящий зал кинотеатра.
«Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим “творчеством”», - заявил губернатор. Его поддержали комментаторы публикации, которые потребовали извинений у студии.
В 2018 году жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стали 60 человек, среди них 37 детей.
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