Группа россиян вернулась из Сербии в Москву
20 апреля 202012:18
Ещё 92 гражданина Российской Федерации прилетели в Москву из Сербии и Северной Македонии. На родину их доставил самолет, вылетевший из Белграда. Об этом информирует российской посольство в Сербии. Среди прилетевших двое тяжелобольных коронавирусом.
Для перелёта был задействован борт сербской национальной авиакомпании Air Serbia. Сейчас решается вопрос об организации нового рейса для перевозки россиян, отмечает RT.
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20 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru