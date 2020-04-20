Группа россиян вернулась из Сербии в Москву

Ещё 92 гражданина Российской Федерации прилетели в Москву из Сербии и Северной Македонии. На родину их доставил самолет, вылетевший из Белграда. Об этом информирует российской посольство в Сербии. Среди прилетевших двое тяжелобольных коронавирусом.

Для перелёта был задействован борт сербской национальной авиакомпании Air Serbia. Сейчас решается вопрос об организации нового рейса для перевозки россиян, отмечает RT.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусСербияСамолет
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