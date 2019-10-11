Гостями Всемирной недели космоса на ВДНХ стали около 100 тыс человек

Гостями Всемирной неделе космоса на ВДНХ стали около ста тысяч человек. Такие данные привели в пресс-службе выставочного комплекса.

Мероприятие проводилось с 4 по 10 октября. В течение этой недели, помимо обзорных экскурсий для посетителей были проведены бесплатные тематические туры об искусственных спутниках Земли, Кроме того, москвичи и гости столицы узнали о часах с космической историей – их можно было увидеть на выставке «Время и космос».

Как отметили в пресс-службе ВДНХ, разнообразие экскурсионных маршрутов с смогли оценить больше тысячи человек, тогда как центр «Космонавтика и авиация» - около 5 тысяч гостей.

В то же время в соцсетях центра «Космонавтика и авиация» развернулись настоящие космические состязания. Пользователи интернета разгадывали тематический кроссворд. Шестеро самых шустрых знатоков были вознаграждены сертификатами на посещение центра «Космонавтика и авиация», 5D-кинотеатра «Космическая сфера» и бесплатный обзорный тур».

