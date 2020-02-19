Гости «Московской Масленицы» смогут попробовать более 200 видов блинов

Гости фестиваля «Московская Масленица» смогут попробовать более 200 видов блинов, в том числе марокканские, венесуэльские, датские и шведские. Об этом рассказали в столичном департаменте торговли и услуг. Фестиваль пройдет с 21 февраля по 1 марта. Будет задействовано 29 городских площадок, как в центре, так и в округах. 28 февраля к празднику присоединятся городские парки. Помимо угощений гостей ждет насыщенная программа: более 2,5 тысяч мастер-классов, спектакли и уличные забавы.

К слову, широкие гуляния пройдут и в Подмосковье – праздник состоится на десяти площадках. В областном комитете по туризму отметили, что основные мероприятия развернутся в усадьбе «Архангельское» в Красногорске. Между тем, в Клину проведут детскую Масленицу. В Сергиевом Посаде местом празднования станет Советская площадь, где организуют интерактивные площадки, фотозоны и стилизованные аттракционы. В Серпухове Масленицу отпразднуют под Соборной горой. Здесь будут работать локации «Театр-балаган», «Богатырская застава», «Блинный маркет», пишет сайт «Подмосковье Сегодня».