Госдума поддержала удвоение пособия по уходу за первым ребенком
Государственная дума согласилась увеличить в два раза минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до 1,5 лет - с 3 375 рублей до 6 752 рублей. Нижняя палата парламента поддержала соответствующую поправку во время второго чтения законопроекта правительства о неотложных мерах по поддержке экономики и предотвращению последствий пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Вдвое повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком предложил ранее президент РФ Владимир Путин. В ходе телеобращения 11 мая он отметил, что такую выплату получают неработающие граждане, в том числе студенты, нуждающиеся в поддержке.
Эти же поправки увеличивают максимальный размер пособия для тех, кто не работает в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей. Сейчас в законе значится базовый минимальный размер пособия в размере 1, 5 тыс. рублей по уходу за первым ребенком и 3 тысяч рублей по уходу за вторым и последующими детьми.
Эти суммы ежегодно индексируются с 2007 года. Так, с 1 февраля на первого ребенка размер пособия составляет почти 3376 рублей, на второго и последующих детей - 6 752 рубля.
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