Голикова заявила о необходимости продлить проект «санитарного щита» России до 2030 года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что на проект создания в России «санитарного щита» до 2024 года планируется направить порядка 30 млрд рублей.

По её словам, проект следует продолжить и после, и продлить его до 2030 года.

«Мир достаточно серьёзно развивается в этом направлении и здесь у нас нет никакого права отстать», - отметила вице-премьер.

Ранее Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам рассказала, что в России разработан проект «санитарного щита», который предназначен для предупреждения развития пандемий, сообщает RT.

