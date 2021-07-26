Голикова заявила о необходимости продлить проект «санитарного щита» России до 2030 года
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что на проект создания в России «санитарного щита» до 2024 года планируется направить порядка 30 млрд рублей.
По её словам, проект следует продолжить и после, и продлить его до 2030 года.
«Мир достаточно серьёзно развивается в этом направлении и здесь у нас нет никакого права отстать», - отметила вице-премьер.
Ранее Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам рассказала, что в России разработан проект «санитарного щита», который предназначен для предупреждения развития пандемий, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru