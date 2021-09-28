Главврача «Медицины 24/7» заочно арестовали по делу о гибели пациентки
Главный врач клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский заочно арестован по делу о смерти пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Басманного суда.
Кроме того, Следственный комитет РФ объявил Серебрянского в международный розыск.
«Постановлением суда обвиняемому избран арест на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ», — цитирует сообщение суда ТАСС.
Медику инкриминируется совершение преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».
Ранее в отношении клиники «Медицина 24/7» было возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины. По данным следствия, пациентка скончалась вскоре после проведенной в медцентре химиотерапии, причиной смерти могло стать ненадлежащее исполнение медиками своих профессиональных обязанностей.
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