Главе карельского «Мемориала» Дмитриеву дали 3,5 года колонии

Петрозаводский городской суд приговорил главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима, сообщает РЕН ТВ.

64-летнего краеведа и историка обвинили в изготовлении порнографических материалов и сексуальном насилии над приёмной дочерью. В 2018 году суд оправдал Дмитриева по этому делу, но позже решение было отменено из-за несоответствия выводов фактически обстоятельствам дела и нарушений уголовно-процессуального законодательства.

Сейчас обвинение просила для Дмитриева 15 лет лишения свободы, его адвокаты настаивали на оправдании.

Основанием для обвинений в адрес Дмитриева послужили найденные на его компьютере фотографии приёмной дочери, которую он фотографировал обнаженной в возрасте трех, пяти и шести лет. Сам историк утверждал, что таким образом он отслеживал физическое развитие ребёнка и хотел обезопасить себя от возможных попыток органов опеки изъять дочь из семьи. Девочка прежде имела значительный недостаток в весе.

