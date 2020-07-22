Главе карельского «Мемориала» Дмитриеву дали 3,5 года колонии
Петрозаводский городской суд приговорил главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима, сообщает РЕН ТВ.
64-летнего краеведа и историка обвинили в изготовлении порнографических материалов и сексуальном насилии над приёмной дочерью. В 2018 году суд оправдал Дмитриева по этому делу, но позже решение было отменено из-за несоответствия выводов фактически обстоятельствам дела и нарушений уголовно-процессуального законодательства.
Сейчас обвинение просила для Дмитриева 15 лет лишения свободы, его адвокаты настаивали на оправдании.
Основанием для обвинений в адрес Дмитриева послужили найденные на его компьютере фотографии приёмной дочери, которую он фотографировал обнаженной в возрасте трех, пяти и шести лет. Сам историк утверждал, что таким образом он отслеживал физическое развитие ребёнка и хотел обезопасить себя от возможных попыток органов опеки изъять дочь из семьи. Девочка прежде имела значительный недостаток в весе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru