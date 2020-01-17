Глава саратовского Минздрава попала под уголовную статью

Уголовное дело открыто в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Информация о этом появилось на официальном портале Следственного комитета РФ.

По той же статье в качестве подозреваемых проходят ещё двое работников регионального Минздрава. По месту жительства и работы министра уже прошли обыски, передает ТАСС. Речь идёт о махинациях при приобретении медицинского оборудования для лечебных учреждений на бюджетные средства.

По материалам следствия, министр и другие должностные лица были в курсе, что 18 ультразвуковых аппаратов, которые должны были поставить по госконтракту, не соответствуют его условиям. Несмотря на это главных врачей поликлиник и больниц заставили принять это оборудование, оплатив его в полном объёме .

Ущерб бюджету Саратовской области оценивается в 53 с лишним миллиона рублей.

