Глава ассоциации предприятий индустрии детских товаров: 40% детских товаров – контрафакт

Антонина Цицулина отметила, что детская незаконная продукция зачастую продается на маркетплейсах. 

На сегодняшний день черный рынок детских товаров получил широкое распространение, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.

«В сентябре была госкомиссия по борьбе с незаконным оборотом продукции, около 25% детских товаров находятся в сером рынке, самая большая цифра в лицензионной продукции, порядка 40% - это контрафакт. В основном эта продукция продается на маркетплейсах, как российских, так и зарубежных», - отметила она.

По ее словам, такая продукция зачастую очень плохого качества, в производстве которой используются некачественные материалы.

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ФОТО: РИА Новости
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