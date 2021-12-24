Глава ассоциации предприятий индустрии детских товаров: 40% детских товаров – контрафакт

На сегодняшний день черный рынок детских товаров получил широкое распространение, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.

«В сентябре была госкомиссия по борьбе с незаконным оборотом продукции, около 25% детских товаров находятся в сером рынке, самая большая цифра в лицензионной продукции, порядка 40% - это контрафакт. В основном эта продукция продается на маркетплейсах, как российских, так и зарубежных», - отметила она.

По ее словам, такая продукция зачастую очень плохого качества, в производстве которой используются некачественные материалы.

