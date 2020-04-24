Глава Амурского Минздрава уволилась

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение подать заявление об отставке по собственному желанию. Об этом информирует на своём сайте правительство региона. Чиновница занимала эту должность с октября прошлого года, а до того возглавляла ведомство в ранге исполняющей обязанности.

На этой неделе в Приамурье был отстранен от должности главный врач Белогорской больницы. Произошло это после того как в терапевтическом отделении диагноз коронавируса был поставлен ряду пациентов с пневмониями. Вслед за этим отделение вынужденно закрылось на карантин.

Кроме того, министр промышленности и торговли Денис Мантуров подверг критике власти Амурской области, так же, как Алтая и Тувы, за то, что они не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с инфекцией, отмечает RT.

И.о. главы Минздрава Приамурья стала первый заместитель Жарновниковой Светлана Леонтьева. До прихода в министерство она возглавляла Амурский областной онкологический диспансер, была заместителем главного врача Амурской областной клинической больницы.

