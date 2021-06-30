Генпрокуратура РФ добила до 40 список нежелательных организаций
Генеральная прокуратура России решила признать нежелательной на территории страны деятельность трех британских и одной французской неправительственной организаций, в том числе «Фонда Ходорковского» ( Khodorkovsky Foundation), зарегистрированного в Туманном Альбионе.
Нежелательными в России также признаны Future of Russia Foundation, European Choice и Oxford Russia Fund. Все они действуют в сфере образования. Как заявили в надзорном ведомстве, функционирование этих НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности России.
Сведения переданы в министерство юстиции для внесения данных организаций в список нежелательных в РФ зарубежных и международных НПО. На сегодня численность организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, достигло круглой цифры - 40.
Накануне было объявлено о признании Генпрокуратурой нежелательной деятельности неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace из Чехии.
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