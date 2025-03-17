Генпрокуратура признала нежелательной деятельность французской НПО
Генеральная прокуратура России признала нежелательной в России деятельность французской неправительственной организации Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!, которая проводит митинги, собирает средства для ВСУ и выступает за применение к России санкций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в ГП, организация была создана в марте 2022 года представителями научных, университетских, студенческих кругов. Цели НПО - поддержка Украины в конфликте против РФ, «всех народов, подвергшихся нападению или угрозам со стороны России», повышение осведомленности о противостоянии во Франции и в Европе. Отмечается, что организация сотрудничает с нежелательными объединениями и проукраинскими структурами.
По данным Генпрокуратуры, НПО выступает за применение к России санкций, распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции, агитирует против участия спортсменов из РФ в международных турнирах.
Ранее ГП признала нежелательной в России деятельность датской организации Rasmussen Global, пишет RT.
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