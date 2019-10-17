Генерал Дрыманов отказался признать вину в суде

Бывший глава московского управления Следственного комитета генерал Александр Дрыманов, экс-начальник управления СК по Центральному административному округу столицы Алексей Крамаренко и бывший начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко не признали себя виновными в получении взяток. Они объявили об этом в Московском городском суде.

Дрыманов настаивает, что дело против него заказное. Он утверждает, что следствие не смогло определить ни место, ни время преступления, в котором его обвиняют, передает «Интерфакс». В связи с этим генерал процитировал фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя»:

«Это классика советского кинематографа: сложно искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет. Так и с деньгами - сложно их найти, если я их просто не получал».

Сегодня Мосгорсуд начал слушать дело по существу. По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял бывший руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко.

По данным следствия, обвиняемые получили взятку в 1 миллион долларов за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова – подручного вора в законе Захария Калашова. Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около полумиллиона рублей.

В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела. Никандров получил 5,5 лет колонии, в начале июня текущего года он вышел на свободу условно-досрочно.

