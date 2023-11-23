Гарик Мартиросян назвал абстрактные шутки высшим пилотажем
Шоумен Гарик Мартиросян считает абстрактный юмор высшим пилотажем, в то время как шутки на злобу дня живут недолго. Об этом он сказал в интервью на RuTube-канале «Медийные лица».
По его мнению, актуальную шубку придумать в разы проще, чем «просто шутку». Он объяснил это тем, что лежащее в основе шутки событие актуально и касается всех, но спустя несколько дней потеряет свой смысл.
«А когда ты придумываешь шутку просто абстрактную, это вообще высший пилотаж», - сказал Мартиросян.
Юморист также объяснил, почему комики любят работать с певицей Ольгой Бузовой.
«Она очень точно понимает, что такое юмор. И что самое главное, она постоянно кидает в этот юмористический костер маленькие бревна. Ты с ней в кадре разговариваешь, а она специально подставляется», - добавил он.
Ранее митрополит Меркурий заявил, что юмор имеет место быть в жизни человека, однако иногда очень тяжело провести грань между юмором, сарказмом и издевательством. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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