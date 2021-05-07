Галустян призвал сочинских бизнесменов не завышать цены на отдых
Актёр Михаил Галустян в своём Instagram обратился к сочинским предпринимателям с просьбой радушно встречать туристов и поддерживать достойный уровень сервиса.
В своём обращении шоумен, родившийся в Сочи, также призвал бизнесменов не завышать цены, чтобы не отпугнуть гостей курорта.
«Давайте не будем делать цены в два раза больше. Я вас очень прошу», - написал Галустян.
Ранее президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина заявила, что после закрытия авиасообщения с Турцией стоимость проживания в гостиницах и отелях курорта в среднем выросла на 50%, сообщает Ura.ru. По её словам, некоторые предприниматели подняли цены на 100%.
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