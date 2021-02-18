ФСБ задержала запрещённых исламистов в 10 регионах РФ. Видео

Федеральная служба безопасности объявила о задержании участников запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Спецоперация проведена в 10 регионах РФ при содействии Росгвардии и полиции, информирует Центр общественных связей ФСБ.

Задержания, в частности, прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, в Крыму, Башкирии, Дагестане. Согласно оперативным данным, задержанные распространяли, в том числе посредством интернета, «воинствующую исламистскую террористическую идеологию».

Кроме того, экстремисты организовали вербовку мусульман – граждан Российской Федерации в ряды международной террористической организации. В отношении семерых задержанных возбуждены уголовные дела, уточняет RT.

По местам проживания подозреваемых обнаружены в ходе обысков пропагандистская литература, средства связи и электронные носители информации. ЦОС ФСБ распространило видео с моментами спецоперации.