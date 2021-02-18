ФСБ задержала запрещённых исламистов в 10 регионах РФ. Видео
Федеральная служба безопасности объявила о задержании участников запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Спецоперация проведена в 10 регионах РФ при содействии Росгвардии и полиции, информирует Центр общественных связей ФСБ.
Задержания, в частности, прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, в Крыму, Башкирии, Дагестане. Согласно оперативным данным, задержанные распространяли, в том числе посредством интернета, «воинствующую исламистскую террористическую идеологию».
Кроме того, экстремисты организовали вербовку мусульман – граждан Российской Федерации в ряды международной террористической организации. В отношении семерых задержанных возбуждены уголовные дела, уточняет RT.
По местам проживания подозреваемых обнаружены в ходе обысков пропагандистская литература, средства связи и электронные носители информации. ЦОС ФСБ распространило видео с моментами спецоперации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru