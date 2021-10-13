ФСБ и МВД России разрешат блокировать денежные переводы без решения суда
ФСБ и МВД России смогут в досудебном порядке принимать решение о блокировке денежных переводов граждан на десять дней. Соответствующий законопроект разработал Росфинмониторинг.
В пояснительной записке к документу отмечается, что нововведение потребовалось в связи с использованием счетов или электронных кошельков, открытых на короткое время на подставных лиц для совершения ряда преступлений. Переводы с карт и кошельков будут блокировать в случае операций по оплате наркотических средств, финансирования терроризма и экстремизма.
Кроме того, счета могут быть заблокированы «в случаях, не терпящих отлагательства» при наличии сведений об использовании средств для организации массовых мероприятий с нарушением установленного порядка, отмечает RT. Внесудебная блокировка операций будет действовать лишь 10 дней и может быть продлена только по решению суда.
Решение о блокировке операций с картами и кошельками смогут принимать руководители ФСБ, МВД и Росфинмониторинга, их заместители и отдельные руководители территориальных подразделений. В течение суток данные о блокировке необходимо передать Генпрокуратуре, и в случае нарушения законодательства надзорное ведомство может оспорить принятое решение. Также для блокировки операций и ее отмены решения силовиков должны быть переданы в банки, которые ограничат подозрительные переводы, отмечает телеканал «360».
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