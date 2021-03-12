Facebook по требованию Роскомнадзора удалила рекламу вакансий наркокурьеров

Компания Facebook по требованию Роскомнадзора удалила рекламу вакансий наркокурьеров, сообщается на сайте ведомства.

Неделю назад ведомство направило в компанию письмо с требованием удалить сообщения с вакансиями наркокурьеров, а также провести проверку систем модерации контента.

За неудаление такого рода информации компании грозит штраф от 5 до 8 миллионов рублей, при повторном нарушении штраф может составить до 1/5 годовой выручки.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НаркотикиРоскомнадзорFacebook
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