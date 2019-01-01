Энтео задержали в Москве

Полиция в Москве задержала политического активиста Дмитрия Цорионова (Энтео).

Активист проекта «Декоммунизации» повесил на постамент памятника Владимиру Ленину на Калужской площади баннер с надписью «Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации».

Как рассказал АГН «Москва» источник в правоохранительных органах, Цорионова отвезли в ОВД «Якиманка» для проведения с ним следственных действий. Статус Энтео уточняется.

