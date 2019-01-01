Энтео задержали в Москве
До этого он провел акцию у памятника Ленину на Калужской площади.
Полиция в Москве задержала политического активиста Дмитрия Цорионова (Энтео).
Активист проекта «Декоммунизации» повесил на постамент памятника Владимиру Ленину на Калужской площади баннер с надписью «Подлежит демонтажу в рамках декоммунизации».
Как рассказал АГН «Москва» источник в правоохранительных органах, Цорионова отвезли в ОВД «Якиманка» для проведения с ним следственных действий. Статус Энтео уточняется.
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