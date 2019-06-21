Эксперты назвали смертельную опасность долгого рабочего дня

Рабочий день, длительность которого составляет более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта. К такому выводу пришли учёные из Франции. Их исследования на данную тему публикует MedicalXpress

Специалисты настаивают на том, что у людей, которые на протяжении 50 дней в году работали не менее десяти часов в сутки, риск инсульта был больше на 29% по сравнению с теми, кто не засиживался на работе. Кроме того, в исследовании отмечается, что у тех, кто регулярно работал в таком графике в течение 10 лет, риск инсульта увеличивался уже на 45%.

Добавим, в эксперименте принимали участие более 140 тысяч человек в возрасте ото 18 до 69 лет. За их здоровьем следили на протяжении семи лет, отмечает Газета.ру.