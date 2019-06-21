Эксперты назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
Рабочий день, длительность которого составляет более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта. К такому выводу пришли учёные из Франции. Их исследования на данную тему публикует MedicalXpress
Специалисты настаивают на том, что у людей, которые на протяжении 50 дней в году работали не менее десяти часов в сутки, риск инсульта был больше на 29% по сравнению с теми, кто не засиживался на работе. Кроме того, в исследовании отмечается, что у тех, кто регулярно работал в таком графике в течение 10 лет, риск инсульта увеличивался уже на 45%.
Добавим, в эксперименте принимали участие более 140 тысяч человек в возрасте ото 18 до 69 лет. За их здоровьем следили на протяжении семи лет, отмечает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что рабочая неделя в России в будущем может сократиться с пяти до четырех дней. О такой перспективе на Международной конференции труда рассказал Дмитрий Медведев.
По оценке премьер-министра, рабочая неделя будет урезана за счёт развития технологий, что позволит меньше работать без ущерба производительности, передает RT. Именно такой вариант, по словам Медведева, может стать основой социально-трудового контракта
Как отмечает Ura.ru, в качестве примера премьер-министр привёл историю Генри Форда. Около ста лет назад промышленник в США сократил рабочую неделю на своих заводах с 48 до 40 часов, и в результате, по словам Медведева, «получил впечатляющий рост производительности труда».
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