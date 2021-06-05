Эксперт рассказал о самом надежном пароле
Самые надежные пароли для социальных сетей и электронной почты — комбинации на основе парольной фразы. Об этом рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук в интервью радио Sputnik.
Эксперт отметил, что специалисты по кибербезопасности советуют использовать сложные и длинные пароли с использованием цифр и разных символов, которые злоумышленникам будет трудно подобрать. Однако сам хозяин может забыть такой пароль, или же возникнут проблемы с доступом к генератору паролей или «программе-запоминалке».
«Я бы строил комбинацию на парольной фразе, которая вам хорошо известна. Условно говоря, можете сделать пароль "куда иду я с Пятачком – большой-большой секрет". При этом букву "о" заменить на ноль, а букву "а" на "@" и в конце еще восклицательный знак поставить», – посоветовал Ющук.
По словам эксперта, взломать такой пароль принципом подбора практически невозможно.
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