Эксперт рассказал о последствиях требований об обязательной вакцинации

Председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил, что из-за требований об обязательной вакцинации от коронавируса граждане станут массово приобретать справки о якобы сделанных прививках, сообщает ТАСС.

По его словам, он знает уже нескольких человек, которые купили такие сертификаты, которые были проведены и оформлены «полностью по всей официальной системе».

«Думаю, продавцы этих справок решают сразу две задачи - выполняют план по вакцинации своей точки и получают деньги», - подчеркнул Цветков.

Эксперт считает, что продавцы и покупатели таких справок ставят под угрозу жизни людей и безопасность общества, поэтому их следует привлекать к уголовной ответственности.

Ранее обязательную вакцинацию для граждан, задействованных в сфере услуг, объявили в Москве, Московской, Кемеровской и Сахалинской областях, сообщает RT.