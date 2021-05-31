Эксперт прокомментировал новые стандарты качества жилья в Подмосковье

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков прокомментировал скорое утверждение новых стандартов качества жилья в Подмосковье.

По словам эксперта, соответствующий документ, который власти региона планируют утвердить в июле текущего года, повысит привлекательность жилья. Шлеменков отметил, что требования к жилью давно не пересматривалась, указав на проблему с парковочными зонами.

Шлеменков отметил, что повышение стандартов не станет причиной подорожания жилья. У застройщиков для этого есть резервы, объяснил он в эфире «Радио 1».





