Эксперт напомнил о льготах при оплате коммунальных услуг
Некоторые россияне могут получить помощь государства при оплате коммунальных услуг. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко в беседе с агентством «Прайм».
«Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ», — отметил Минко.
По словам эксперта, часть граждан также имеют возможность переложить оплату взносов за капитальный ремонт на государство. Минко подчеркнул, что от этих платежей освобождаются граждане, живущие в муниципальном жилье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru