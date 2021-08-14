Эксперт напомнил о льготах при оплате коммунальных услуг

Некоторые россияне могут получить помощь государства при оплате коммунальных услуг. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко в беседе с агентством «Прайм».

«Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ», — отметил Минко.

По словам эксперта, часть граждан также имеют возможность переложить оплату взносов за капитальный ремонт на государство. Минко подчеркнул, что от этих платежей освобождаются граждане, живущие в муниципальном жилье.

