Эксперт Кокова рассказала, как уменьшить цифровой след в интернете

Россияне могут постараться уменьшить свой цифровой след в Сети — сведения, которые они оставляют о себе и своих действиях в интернете (посещаемые сайты, публикации в соцсетях, заполнение онлайн-форм, подписки на рассылки) — используя отдельный номер телефона и специально созданную электронную почту. Об этом заявила ведущий системный архитектор информационной безопасности МТС Web Services Илона Кокова в беседе с РИА Новости.

Как отметила эксперт, скрыть свою активность в Сети полностью невозможно, однако можно попытаться сократить объем информации.

«При регистрации в социальных сетях и приложениях следует использовать специально созданный адрес электронной почты и отдельный номер телефона. Рекомендуется не публиковать слишком много личной информации, а еще лучше - сделать свой профиль закрытым и удалить старые аккаунты... отписаться от ненужных рассылок», — рекомендовала Кокова.

По словам эксперта, также можно запретить сохранение на сайтах cookie-файлов и истории просмотров. Необходимо избегать незащищенных ресурсов, регулярно проводить чистку «рекламных предпочтений» телефона, браузеров, соцсетей. Кроме того, Кокова посоветовала остерегаться публичных сетей Wi-Fi и отключать GPS и Bluetooth, когда они не нужны.

Между тем депутат Госдумы Антон Немкин рекомендовал соблюдать базовые правила цифровой гигиены: проверять отправителей сообщений, не загружать файлы из сомнительных источников, запретить устройствам устанавливать приложения из неизвестных источников, пишет 360.ru.

