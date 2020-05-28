Экс-жена писателя Успенского тоже обвинила его в жестокости
Бывшая супруга покойного писателя Эдуарда Успенского Элеонора Филина обвинила его в жестокости и агрессии во время совместной жизни с ним. Таким образом она поддержала заявление дочери писателя от другого брака, которая ранее заявила, что ее отец при жизни был тираном, который издевался над своими близкими.
Филина заявила, что впервые рассказала о характере писателя еще после расставания с ним. По ее словам, Успенский проявлял агрессию по отношению к ее сыну и устраивал скандалы «на каждом шагу».
Экс-супруга писателя подтвердила, что дочь Успенского Татьяна страдала от агрессии отца. «И при мне (страдала), и без меня — до меня, скажем так. Я вот это все видела и не раз с ним на эту тему говорила, мягко сказать», - сказала Филина в интервью «Звезде».
Филина призналась, что не умаляет талант писателя, но считает несправедливым называть премию в честь человека, который не любил детей и плохо к ним относился, сообщает РИА ФАН.
Ранее дочь Успенского Татьяна выступила против того, чтобы в честь ее отца назвали литературную премию. Она заявила, что ее отец был жестоким домашним тираном и не заслуживает такой почести даже после смерти, передает Ura.ru.
Напомним, Успенский скончался в 2018 году от онкологического заболевания.
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