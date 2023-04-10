Экс-жена главы «Роскосмоса» рассказала о тесте ДНК Юрия Борисова на отцовство

Бывшая жена главы «Роскосмоса» Елена Лютова заявила в беседе с НСН, что получила на руки результаты экспертизы ДНК, где сказано, что Юрий Борисов является отцом их двоих детей.

В ноябре прошлого года мировой судья участка 214 Ломоносовского района Москвы вынес решение о взыскании с Юрия Борисова – главы госкорпорации «Роскосмос» – ежемесячных алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Затем судебный приказ был оспорен. Лютова сообщила, что Борисов настаивал на проведении экспертизы ДНК через суд.

«Я предлагала в досудебном порядке решить вопрос, но он отказывался и настаивал на проведении экспертизы ДНК. 10 апреля я получила экспертизу, по результатам которой подтверждается, что он отец сына – 2013 года рождения и дочери – 2020 года рождения», - сказала Лютова.

В заключении говорится, что Юрий Борисов является отцом детей с вероятностью 99,9%.

«Экспертиза проводилась в организации, которую назначил суд. Следующее заседание назначено на 16 мая. Я не сомневаюсь, что мы выиграем суд», - отметила Лютова.



Елена Лютова также отметила, что это уже вторая экспертиза ДНК. Первая, по ее словам, делалась во время расставания с Юрием Борисовым.

