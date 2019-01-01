Экс-замглавы ПФР сознался в получении взятки в 4,4 млн рублей

Бывший заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов признался следователям в получении крупной взятки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет, он написал явку с повинной. Размер взятки составляет не менее 4 миллионов, 400 тысяч рублей.

Как передает Ura.ru, по данным следствия, Иванов получал мзду от IT-интегратора «Техносерв» за заключение контрактов с ПФР, а также оказывал компании общее покровительство. Эта компания занималась разработкой Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Сейчас суд рассматривает вопрос о мере пресечения для задержанного Иванова. Сам чиновник попросил не арестовывать его и пояснил, что у него нет заграничного паспорта, иностранных счетов и недвижимости за рубежом. Прокурор предложил отправить Иванова под домашний арест.

Алексей Иванов был задержан в среду, 10 июля. После этого чиновник признал вину и подал в отставку.

