Экс-премьер Украины сравнил российскую и украинскую пенсии

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился мнением о пенсионном обеспечении на Украине и в России.

Как отметил Азаров, средняя российская пенсия почти втрое больше средней украинской. При этом, по словам экс-премьера, всего семь-восемь лет назад и средняя пенсия, и средняя зарплата на Украине были выше, чем в РФ.

Политик считает, что Украина сегодня является беднейшей страной Европы «абсолютно по всем параметрам».

«Это страна, в которой рождаемость в два с половиной раза меньше, чем смертность. А смертность после переворота увеличилась на 155 тысяч человек в год. Это очень много, это вымирает каждый год целый город», — заявил Азаров.

Как отметил экс-премьер, судьба государства оказалась «очень незавидной» после Майдана 2014 года.

