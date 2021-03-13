Экс-премьер Украины сравнил российскую и украинскую пенсии
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился мнением о пенсионном обеспечении на Украине и в России.
Как отметил Азаров, средняя российская пенсия почти втрое больше средней украинской. При этом, по словам экс-премьера, всего семь-восемь лет назад и средняя пенсия, и средняя зарплата на Украине были выше, чем в РФ.
Политик считает, что Украина сегодня является беднейшей страной Европы «абсолютно по всем параметрам».
«Это страна, в которой рождаемость в два с половиной раза меньше, чем смертность. А смертность после переворота увеличилась на 155 тысяч человек в год. Это очень много, это вымирает каждый год целый город», — заявил Азаров.
Как отметил экс-премьер, судьба государства оказалась «очень незавидной» после Майдана 2014 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru