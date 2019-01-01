Джефф Безос развелся с женой

Основатель и владелец Amazon Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи, передает «Интерфакс».

После развода Маккензи Безос получила примерно 4% акций Amazon, что оценивается в $38,3 миллиарда.

Джеффу Безосу досталось 12% акций ($114,8 миллиарда). Он остался самым состоятельным человеком в мире.

Amazon.com, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, базирующаяся в Сиэтле, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях и искусственном интеллекте.

