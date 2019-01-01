Общество
Amazon.com, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, базирующаяся в Сиэтле, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях и искусственном интеллекте.
Джефф Безос развелся с женой
6 июля08:31
Основатель и владелец Amazon Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи, передает «Интерфакс».
После развода Маккензи Безос получила примерно 4% акций Amazon, что оценивается в $38,3 миллиарда.
Джеффу Безосу досталось 12% акций ($114,8 миллиарда). Он остался самым состоятельным человеком в мире.
Amazon.com, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, базирующаяся в Сиэтле, которая специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях и искусственном интеллекте.
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