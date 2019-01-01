Общество

Дмитрия Быкова выписали

29 апреля21:10

Писателя, публициста и телерадиоведущего Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко, передает «Интерфакс».

Быков анонсировал программу «Колба времени» на телеканале «Ностальгия», которую он проведет в пятницу вечером в прямом эфире.

Сейчас публицист пишет статью.

Дмитрий Быков оценил свое самочувствие как отличное.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Быков

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