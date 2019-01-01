Общество
Дмитрий Быков оценил свое самочувствие как отличное.
Дмитрия Быкова выписали
29 апреля21:10
Писателя, публициста и телерадиоведущего Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко, передает «Интерфакс».
Быков анонсировал программу «Колба времени» на телеканале «Ностальгия», которую он проведет в пятницу вечером в прямом эфире.
Сейчас публицист пишет статью.
Дмитрий Быков оценил свое самочувствие как отличное.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Быков