Директор школы указала причины загруженности детей

Главной причиной учебной перегрузки детей является репетиторство, которое получает широкое распространение, несмотря на не всегда очевидную пользу этих занятий. Об этом сообщает директор школы № 11 подмосковного Сергиева Посада Валентина Варенова.

По словам Вареновой, занятия с репетиторами становятся модной, однако не всегда полезной практикой, поскольку в репетиторы идут неопытные педагоги. Она напомнила, что многие частные педагоги недавно закончили университеты.

«Я вижу, что им, чтобы заниматься репетиторством, надо проработать в школе минимум пять лет. А они зачастую начинают брать учеников, ещё не закончив вуз. И пользы от этих занятий не слишком много, а ребёнок очень перегружен», - передает слова Вареновой «Радио 1»

По мнению директора, индивидуальное обучение, которое предоставляют репетиторы, не всегда нужно детям. По ее словам, занятия с учениками младших и средних классов нередко оканчиваются простой подготовкой уроков к школе за деньги.