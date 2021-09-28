Директор школы указала причины загруженности детей
Главной причиной учебной перегрузки детей является репетиторство, которое получает широкое распространение, несмотря на не всегда очевидную пользу этих занятий. Об этом сообщает директор школы № 11 подмосковного Сергиева Посада Валентина Варенова.
По словам Вареновой, занятия с репетиторами становятся модной, однако не всегда полезной практикой, поскольку в репетиторы идут неопытные педагоги. Она напомнила, что многие частные педагоги недавно закончили университеты.
«Я вижу, что им, чтобы заниматься репетиторством, надо проработать в школе минимум пять лет. А они зачастую начинают брать учеников, ещё не закончив вуз. И пользы от этих занятий не слишком много, а ребёнок очень перегружен», - передает слова Вареновой «Радио 1»
По мнению директора, индивидуальное обучение, которое предоставляют репетиторы, не всегда нужно детям. По ее словам, занятия с учениками младших и средних классов нередко оканчиваются простой подготовкой уроков к школе за деньги.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- Сотрудник КГБ погиб в ходе антитеррористической операции в Минске
- Виновный в ДТП под Тулой, где погибли трое, получил четыре года тюрьмы
- Песков прокомментировал сообщения о «красивой переводчице» Путина
- При стрельбе в Вологодской области погибла женщина
- Кабмин РФ исключил налог на дивиденды из поправок к Налоговому кодексу
- В администрации Перми опровергли информацию о «намазе» в школе
- Плановую госпитализацию приостановили в Саратовской области
- Российский Су-27 сопроводил над Чёрным морем американский самолёт-разведчик
- Facebook попросил отсрочку в выплате 26 млн рублей штрафа
- Стало известно когда россияне смогут поехать на Гоа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru