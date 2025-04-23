Международная акция «Диктант Победы» состоится в более чем 90 странах. Об этом рассказал на пресс-конференции глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Дата проведения диктанта в этом году - 25 апреля - выпадает на 80-летие встречи солдат и офицеров Красной Армии с союзниками по антигитлеровской коалиции на Эльбе. Событие олицетворяет собой единство свободных народов, которые борются с нацизмом. Нарышкин подчеркнул, что сегодня Россия «тоже объединяет вокруг себя множество людей доброй воли».

«Задания диктанта, переведенные на 10 иностранных языков, будут выполняться в более чем 90 странах мира, тем самым отдавая дань памяти великому поколению победителей», - отметил глава РИО.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия, как и 80 лет назад, ведет борьбу с исходящим из Европы «нацистским злом», напоминает RT.

