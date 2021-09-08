Детский омбудсмен предложила новую льготу для российских многодетных семей

Российские многодетные семьи могут освободить от взимания средств за проезд по платным автомобильным дорогам. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Как сообщает RT, ссылаясь на обращение Волынец к министру транспорта РФ Виталию Савельеву, ряд категорий пользователей платных дорог могут быть освобождены от платы или наделены правом на льготный проезд в соответствии с федеральным законом №257-ФЗ. Соответствующие категории граждан должны определять собственники платных автодорог или публичные партнеры.

Волынец заявила о необходимости усиления социальной поддержки многодетных семей в России. Омбудсмен попросила главу Минтранса инициировать внесение изменений в законодательство и освободить многодетные семьи от платы за проезд по платным автодорогам и платным участкам трасс, отмечает Ura.ru.

