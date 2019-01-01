Детский любительский бокс развивают в Воронеже

Открытие нового детского спортивного клуба бокса состоялось в Воронеже под патронажем Некоммерческого фонда «Фонд региональных и общественных связей», сообщили НСН в общественной организации.

Клубу присвоили имя прославленного советского боксера, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, двукратного чемпиона Европы и четырехкратного чемпиона СССР, вице-президента Федерации профессионального бокса России Виктора Агеева.

Как рассказали НСН в некоммерческом фонде, основным направлением клуба станет развитие любительского бокса, в первую очередь детского. Клуб работает при поддержке Федерации бокса Воронежской области. Тренировки с детьми проводят квалифицированные тренера из ДЮСШ. Занятия для детей в клубе бесплатные. На его базе будут проводить занятия с детьми Военно-патриотический клуб «Воин» им. Е. Родионова».

В торжественном открытии клуба приняли участие руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области В. В. Кадурин, президент федерации бокса Воронежской области Р. Н. Болотов, президент Федерации профессионального бокса России А.П.Петров, олимпийский чемпион В.Е. Яновский, чемпион Европы, чемпион мира среди профессионалов по версии IBO ВА.А. Бахтин. Президент НФ «Фонд РиОС» Александр Толкачев на открытии отметил важность развития массового спорта, вовлечения в него детей, а также значимость участия бизнеса в программах финансирования и становления патриотического воспитания молодежи России.

