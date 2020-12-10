Депутат задержан во время кражи рельсов в Ленинградской области

Муниципальный депутат и его сообщники задержаны в Ленинградской области, когда они пилили железнодорожные рельсы во время кражи, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, депутата зовут Евгений Будаев. Он был избран от «Единой России» в 2019 году, сообщает ТАСС.

Рельсы похитили с перегона железнодорожных станций Лебяжье - Краснофлотск в Ломоносовском районе. О хищении в правоохранительные органы сообщил местный житель, который видел, что люди пилят рельсы и грузят их в машину.

