Депутат задержан во время кражи рельсов в Ленинградской области
Муниципальный депутат и его сообщники задержаны в Ленинградской области, когда они пилили железнодорожные рельсы во время кражи, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, депутата зовут Евгений Будаев. Он был избран от «Единой России» в 2019 году, сообщает ТАСС.
Рельсы похитили с перегона железнодорожных станций Лебяжье - Краснофлотск в Ломоносовском районе. О хищении в правоохранительные органы сообщил местный житель, который видел, что люди пилят рельсы и грузят их в машину.
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