Депутат Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов

Единый реестр авиадебоширов следует создать в России, считает первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина. Парламентарий направила соответствующее обращение вице-премьеру Виталию Савельеву, пишет РИА Новости.

Как отметила Школкина, в преддверии высокого туристического сезона стали чаще подниматься вопросы безопасности предоставляемых авиаперевозчиками услуг. По словам депутата, отдельный вопрос — обеспечение безопасности пассажиров путем недопущения на борт заведомо агрессивных граждан. Авиакомпании уже получили такое право на законодательном уровне.

«Вместе с тем, реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, каждой авиакомпанией ведется самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к совершению данными пассажирами повторных правонарушений... на борту воздушного судна других авиакомпаний», — подчеркнула Школкина.

