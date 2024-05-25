Депутат Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов
Единый реестр авиадебоширов следует создать в России, считает первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина. Парламентарий направила соответствующее обращение вице-премьеру Виталию Савельеву, пишет РИА Новости.
Как отметила Школкина, в преддверии высокого туристического сезона стали чаще подниматься вопросы безопасности предоставляемых авиаперевозчиками услуг. По словам депутата, отдельный вопрос — обеспечение безопасности пассажиров путем недопущения на борт заведомо агрессивных граждан. Авиакомпании уже получили такое право на законодательном уровне.
«Вместе с тем, реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, каждой авиакомпанией ведется самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к совершению данными пассажирами повторных правонарушений... на борту воздушного судна других авиакомпаний», — подчеркнула Школкина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru