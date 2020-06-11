Депутат Мосгордумы Елена Николаева предложила увеличить максимальный размер кредита по льготной ипотеке

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева предложила увеличить максимальный размер кредита по льготной ипотеке под 6,5% и продлить эту программу до конца 2021 года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Одно из предложений было увеличить объем одного кредита до 12 млн для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн руб. увеличить в регионах для займа по субсидированной ипотеке под 6,5% для граждан», - приводит агентство ее слова.

Кроме того, Елена Николаева считает необходимым распространить программу льготной ипотеки и на другие виды строительства, помимо долевого. «На строительство, которое идет по инвестиционному принципу, когда есть инвестор, он сам строит жилье, а потом уже выводит готовый объект на рынок. Или, например, когда это малоэтажное жилье, где есть частный застройщик, или человек сам строит, имея возможность заложить земельный участок в части обеспечения ипотеки на период строительства, а потом уже построенный и введенный в эксплуатацию дом оформить в качестве залога», - пояснила депутат.

Также она добавила, что среди предоставленных предложений была инициатива продлить действие программы льготной ипотеки до конца 2021 года. По словам депутата, предложения будут рассмотрены в правительстве России.

