Миронов выступил против ремонта по ОСАГО подержанными запчастями

Состояние подержанных запчастей не всегда может обеспечить должную безопасность автомобиля, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

По мнению депутата, в условиях дефицита и подорожания запчастей стоит обратить внимание на аналоги. Решение об использовании подержанных деталей потребует сертификации, полагает парламентарий.

«Есть и такой вопрос: а не облегчим ли мы жизнь страховщикам и сервисменам, а тарифы на ОСАГО все равно вырастут», — добавил Миронов.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева сообщил о том, что к концу 2024 года в России могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО, передает «Радиоточка НСН».



