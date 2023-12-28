Миронов выступил против ремонта по ОСАГО подержанными запчастями
Состояние подержанных запчастей не всегда может обеспечить должную безопасность автомобиля, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.
По мнению депутата, в условиях дефицита и подорожания запчастей стоит обратить внимание на аналоги. Решение об использовании подержанных деталей потребует сертификации, полагает парламентарий.
«Есть и такой вопрос: а не облегчим ли мы жизнь страховщикам и сервисменам, а тарифы на ОСАГО все равно вырастут», — добавил Миронов.
Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева сообщил о том, что к концу 2024 года в России могут разрешить использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru