Депутат МГД Метлина отметила необходимость голосования по поправкам в Конституцию

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина призвала москвичей проголосовать по поводу поправок в Конституцию РФ, отметив, что это голосование покажет зрелость гражданского общества.

«Сейчас предоставляется выбор: сказать да или нет, выразить свое мнение. Это обязанность, это долг!», - сказала она в интервью АГН «Москва».

Голосование начнётся 25 июня, его итоги подведут 1 июля. У жителей Москвы будет возможность проголосовать дистанционно. Метлина отметила, что это идеальный способ для тех, кто находится на даче или в самоизоляции. Онлайн-платформы активно используются в Москве для голосования за те или иные проекты, а система электронного голосования ,к тому же, была протестирована на выборах депутатов Мосгордумы, напомнила она.

