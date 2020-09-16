Депутат МГД Картавцева: Ситуация с COVID-19 в Москве остаётся стабильной

Несмотря на увеличение суточного прироста заразившихся коронавирусом, ситуация с COVID-19 в Москве в целом остаётся стабильной, заявила депутат Мосгордумы Лариса Картавцева. По её словам, изменения в статистике связаны с увеличением количества тестов: по сравнению с началом августа заполняемость записи на ПЦР-тестирование в поликлиниках столицы увеличилась в два раза.

Как рассказала Картавцева, в Москве количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю снизилось на 3%, пишут «Аргументы и факты». В искусственной вентиляции лёгких сейчас нуждаются только 145 пациентов, поэтому в столичных клиниках свободны 90% аппаратов ИВЛ. Более половины заразившихся переносят коронавирус в бессимптомной или лёгкой форме, добавила депутат.

Вместе с тем, угроза заражения коронавирусом по-прежнему сохраняется. С учётом того, что врачи одновременно будут загружены работой в связи с сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ и гриппом, власти продлили стимулирующие выплаты для медиков. Денежные средства им выплатят до 15 октября, отметила Картавцева.

