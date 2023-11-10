Депутат Кирьянов: Число водителей такси будет сокращаться

Число водителей такси будет сокращаться на фоне кризиса отрасли, цены на услуги уже значительно выросли, но будут расти и дальше, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Сегодня есть вопросы к прибыльности бизнеса такси, поэтому само поголовье такси, как машин, будет сокращаться. Поменяются марки машин, какой-то уровень комфорта. Все это будет на фоне определенного роста цен, потому что сегодня цены выросли ощутимо. Дальше цены фиксироваться не будут, будут расти в перспективе двух-трех лет. При этом такси никогда не считали общедоступным транспортом. Сегодня бизнес меняет свою конфигурацию», - отметил он.

В начале октября Минтранс заявил о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах, в среднем по России — на 5%. Основной причиной увеличения цен в министерстве назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси. Согласно закону, с 1 сентября станут обязательными не только разрешения на использование автомобиля как такси, но еще и на работу водителем. Самозанятые должны будут получить разрешение на себя.

