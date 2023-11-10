Депутат Кирьянов: Число водителей такси будет сокращаться
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил НСН, что сфера такси сегодня сильно меняется, бизнес вынужден повышать цены.
Число водителей такси будет сокращаться на фоне кризиса отрасли, цены на услуги уже значительно выросли, но будут расти и дальше, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Сегодня есть вопросы к прибыльности бизнеса такси, поэтому само поголовье такси, как машин, будет сокращаться. Поменяются марки машин, какой-то уровень комфорта. Все это будет на фоне определенного роста цен, потому что сегодня цены выросли ощутимо. Дальше цены фиксироваться не будут, будут расти в перспективе двух-трех лет. При этом такси никогда не считали общедоступным транспортом. Сегодня бизнес меняет свою конфигурацию», - отметил он.
В начале октября Минтранс заявил о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах, в среднем по России — на 5%. Основной причиной увеличения цен в министерстве назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси. Согласно закону, с 1 сентября станут обязательными не только разрешения на использование автомобиля как такси, но еще и на работу водителем. Самозанятые должны будут получить разрешение на себя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru