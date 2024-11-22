«Радости нет»: В Госдуме обсудят запрет на продажу пиротехники по всей России

После введения запрета на продажу пиротехники в новогодние праздники в Калужской области следует обсудить, не распространить ли такую инициативу по всей России, заявил член комитета ГД по промышленности и торговле Алексей Канаев в разговоре с НСН.

Ранее спецслужбы выяснили, что в новогодние праздники под видом пиротехнических изделий будут попытки завоза в Россию взрывчатых устройств, в том числе с поражающими элементами. В связи с этим губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о введении временного запрета на торговлю пиротехникой с 1 декабря 2024 года и продлится до 15 января 2025 года. При этом он напомнил, что в регионе по-прежнему продолжает действовать запрет на использование пиротехники. Аналогичный запрет ввели в Орловской области. Канаев отметил, что такой запрет можно было бы ввести по всей стране.



«Очевидно, решение основано не просто на каких-то представлениях, а на оперативной информации. Если это действительно так, то это тема для обсуждения. В том числе губернаторам с силовиками необходимо принимать подобные меры. Всем, кто покупает фейерверки, быть может, обойтись, как минимум, в эту новогоднюю ночь и не пользоваться подобными устройствами. Но, конечно, должны подключиться к решению, к обсуждению данной проблемы все силовые структуры, контролирующие рынок, проверить, насколько обоснованы подобные опасения и какие меры принять. Думаю, мы с коллегами обсудим и поднимем эту тему», - сказал Канаев.

Вместе с тем депутат отметил, что многие россияне воспринимают фейерверки без какого-либо восторга на фоне проведения спецоперации.

«Можно заменить салюты хорошим общением друг с другом под бокал традиционного российского шампанского в преддверии Нового года. Мне кажется, это лучшее времяпрепровождение в кругу семьи, с добрым словом, друзьями, родными и близкими. Сейчас психологически фейерверки очень многие люди воспринимают без какого-либо восторга. У нас очень много семей, у кого родные и близкие находятся в зоне специальной военной операции, в ряде регионов, которые находятся в непосредственной близости к зоне СВО», - добавил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край откажется от проведения масштабных новогодних мероприятий. Исключение составят праздники для детей. В свою очередь власти Республики Крым также заявили, что не планируют проведение массовых мероприятий на новогодние праздники, передает «Радиоточка НСН».

