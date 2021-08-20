Дептранс предупредил москвичей о вечерних пробках
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредил жителей столицы о вечерних пробках. Особенно серьезное скопление автомобилей ожидается на «дачных» направлениях. Сильно загружены Щёлковское, Каширское, Варшавское и Ленинградское шоссе, а также Волгоградский и Рязанский проспекты, кроме того, пробки ожидаются на Липецкой улице и шоссе Энтузиастов.
В Telegram-канале ведомства предупредили, что лучше всего выезжать на дороги после 20:00. Предполагается, что пробки в городе сегодня достигнут 7 баллов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru