Дептранс предупредил москвичей о вечерних пробках

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредил жителей столицы о вечерних пробках. Особенно серьезное скопление автомобилей ожидается на «дачных» направлениях. Сильно загружены Щёлковское, Каширское, Варшавское и Ленинградское шоссе, а также Волгоградский и Рязанский проспекты, кроме того, пробки ожидаются на Липецкой улице и шоссе Энтузиастов.

В Telegram-канале ведомства предупредили, что лучше всего выезжать на дороги после 20:00. Предполагается, что пробки в городе сегодня достигнут 7 баллов.

