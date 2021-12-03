Дептранс Москвы: гололедица и мокрый снег затруднят движение
Столичным водителям в пятницу предложено отказаться от поездок на личном транспорте. Виной всему мокрый снег и гололедица в Москве. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный Департамент транспорта. По информации ведомства, вечером загруженность дорог может вырасти до 9 баллов.
«Если перенести поездку нельзя, отложите ее на более позднее время - после 20.00 на дорогах будет свободнее», - говорится в сообщении.
Водителей предупредили, что вечером в пятницу необходимо быть внимательными, точно оценивать обстановку и расстояние, не превышать скорость и избегать резких разворотов. В Дептрансе особо подчеркнули, в такую погоду лучше не отвлекаться на телефоны.
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