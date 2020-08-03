Дело сестёр Хачатурян рассмотрят присяжные

Московский городской запретил участие в публичных массовых мероприятиях сёстрам Хачатурян. Такая дополнительная мера принята во время досудебной подготовки. Одновременно им продлили меру пресечения в форме запрета определенных действий, рассказал ТАСС один из защитников обвиняемых в убийстве собственного отца Алексей Липцер.

Девушкам, в частности, нельзя выходить в интернет, общаться между собой, а также с участниками судебного процесса и со средствами массовой информации. Дело в Мосгорсуде в отношении двух старших сестёр будет слушаться с участием присяжных заседателей. Коллегию начнут формировать 31 августа.

Как уточнил адвокат, отбор присяжных будет организован в открытом формате. Дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, которая на момент совершения преступления была признана невменяемой, будет слушаться отдельно. Закрытое заседание в Бутырском районном суде столицы назначено на 10 августа. Девушку могут направить на принудительное лечение в психиатрической больнице.

Старшие сёстры обвиняются в убийстве группой лиц по предварительному сговору, по этой статье им грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. Сами они своей вины не признают, настаивая на самообороне.

